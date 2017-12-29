Крымский мост готов на 77%

Министерство транспорта РФ опубликовало фотокарточку обустроенной проезжей части, расположенной на отрезке Крымского моста между Таманью и Керчью. Фотокарточку благоустроенного отрезка моста на острове Тузла обнародовала pr-служба Минтранса Российской Федерации. Также там установлено металлическое барьерное ограждение и мачты освещения. Дело за малым -нанести разметку.

Фото было сделано накануне, когда объект посетил руководитель Минтранса Максим Соколов и осмотрел ход возведения автомобильных подходов к мосту. Кроме моста, министр проинспектировали ход возведения автомобильных подходов к нему. Со стороны Крыма — идентичные по пропускной способности 8,6 км новейшей высокоскоростной дороги от моста до трассы «Таврида». Предполагается, что движение авто будет открыто к началу зимы 2018-ого, движение поездов — зимой 2019 г.

Как передает инфоцентр «Крымский мост», мост через Керченский пролив получил не менее 460 опор из предусмотренных проектом 595.

Заасфальтирована уже половина моста.

Со стороны Кубани автоподход включает 5 транспортных развязок и 15 искусственных сооружений. Нижний слой дорожной одежды тут изготовлен на 85%, верхний — не менее чем на 70%. А его путепроводы и развязки завершены на 40-100%. Как докладывают в Министерстве транспорта РФ, сам мост готов на 75%. Дорога к мосту со стороны Керчи включает одну транспортную развязку и три искусственных здания. Нижний слой «дорожной одежды» готов на 84%, верхний — приблизительно на 80%. При всем этом общая готовность проекта cейчас доходит 75 процентов.

Напомним, что Крымский мост проходит через Керченский пролив и соединяет Керченский и Таманский полуострова. В строительстве задействовано не менее тысячи единиц техники и около 3 тыс человек.