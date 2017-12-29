Курским пенсионерам пенсии выплатят точно в срок

Местные отделения почтовой связи доставят январские пенсии 5 января — за 5 января; 6 января — за 6 и 7 января; с 8 января — по установленному графику.

Отделение Пенсионного фонда по республике обеспечивает выплату пенсий 1,175 млн пожилых людей.

Действительная дата доставки пенсионерам, получающим пенсии и остальные выплаты на почте в новогодние праздники, заблаговременно была показана в квитанциях к поручению декабрьской пенсии.

А вот размер пенсии в новом году поменяется. Тем гражданам, кто в первый раз (начиная с августа 2017) обратился в органы ПФР г. Севастополя за новым назначением пенсии и иных социальных выплат, и выбравшим, при этом, способ доставки через уполномоченные кредитные заведения (банки), выплата осуществляется каждый месяц во втором потоке — с 23 числа. Поэтому пожилые люди, чья дата получения пенсии выпадает на 7 число, смогут получить деньги 5 января. Средний размер пенсии по старости у данной категории возрастет на 457 руб. и составит приблизительно 12,9 тыс. рублей.

Летом Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в текущем году пожилых людей.