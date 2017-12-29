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» » Луценко: Глава Николаевской ОГА отказался от взятки в 2,5 млн грн

Луценко: Глава Николаевской ОГА отказался от взятки в 2,5 млн грн


Добавлено: 29 дек 2017 в 15:00, Категория: Украина
Луценко: Глава Николаевской ОГА отказался от взятки в 2,5 млн грн

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко отказался от взятки в 2,5 млн грн, которую ему предлагал директор КП «Николаевский международный аэропорт» за продление трудового договора.

Пресс-служба ОГА отмечает, что во время передачи первой взятки в размере 700 тыс. грн, руководитель коммунального предприятия был задержан в служебном кабинете председателя Николаевской ОГА.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил: «Взяткодатель — камикадзе, директор „Международного аэропорта Николаев“ Галайко предложил председателю ОГА Николаевщины 700 тыс. грн за продление трудового контракта».

Луценко добавил, что денежные средства коррупционер получил в качестве «отката» от руководителя ООО «Автомагистраль» за подписание актов выполненных работ по строительству взлетной полосы на сумму 64 млн грн.



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Добавлено: 29 дек 2017 в 15:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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