Луценко: Глава Николаевской ОГА отказался от взятки в 2,5 млн грн

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко отказался от взятки в 2,5 млн грн, которую ему предлагал директор КП «Николаевский международный аэропорт» за продление трудового договора.

Пресс-служба ОГА отмечает, что во время передачи первой взятки в размере 700 тыс. грн, руководитель коммунального предприятия был задержан в служебном кабинете председателя Николаевской ОГА.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил: «Взяткодатель — камикадзе, директор „Международного аэропорта Николаев“ Галайко предложил председателю ОГА Николаевщины 700 тыс. грн за продление трудового контракта».

Луценко добавил, что денежные средства коррупционер получил в качестве «отката» от руководителя ООО «Автомагистраль» за подписание актов выполненных работ по строительству взлетной полосы на сумму 64 млн грн.