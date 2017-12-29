Минфин рекомендует хранить деньги в рублях

Глава Минфина Антон Силуанов порекомендовал хранить деньги в рублях, так как курс будет стабильным.

По его словам, никаких серьезных колебаний курса национальной валюты в 2018 г. не ожидается.

«Оснований для изменения курсовых соотношений мы сейчас не видим», - сказал он.

В следующем году будет действовать бюджетное правило, которое позволит обеспечить стабильность курса рубля при возможных колебаниях цен на нефть или возможных изменениях потока капитала.

При этом Силуанов подчеркнул, что сейчас лучше всего хранить свои сбережения в рублях.

«Большая часть наших граждан тратит в рублях. Поэтому у нас есть очень доходные рублевые инструменты - это депозиты в надежных банках, это облигации федерального займа, которые выпускает министерство финансов для хранения как раз денежных средств. Поэтому надо хранить в надежных инструментах, и рублевые инструменты дают наибольшую доходность сегодня», - пояснил министр.

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