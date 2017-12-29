Младен Крстаич утвержден главным тренером сборной Сербии по футболу

МОСКВА, 29 дек - Р-Спорт. Футбольный союз Сербии (FSS) утвердил Младена Крстаича на посту главного тренера сборной Сербии по футболу, сообщает Франс Пресс.

FSS 30 октября объявил, что Славолюб Муслин, который вывел сербскую сборную на чемпионат мира-2018 в России, покинул пост главного тренера национальной команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен 43-летний Крстаич.

В пятницу руководство FSS утвердило Крстаича на посту главного тренера сборной Сербии, но представлен специалист в новой должности будет во второй половине января. Подробности контракта со специалистом не сообщаются.

На чемпионате мира-2018 в России сербы сыграют в группе Е со сборными Бразилии, Швейцарии и Коста-Рики.