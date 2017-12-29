Моня: "Барселона" в матче Евролиги наглядно показала "Химкиам", что такое команда

МЫТИЩИ (Московская область), 29 дек – Р-Спорт, Семён Галькевич. Испанская "Барселона" в матче Евролиги наглядно показала баскетболистам "Химок", что такое команда, заявил агентству "Р-Спорт" капитан подмосковного клуба Сергей Моня.

"Химки" в пятницу со счетом 65:79 уступила "Барселоне" в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Испанцы выиграли четвертую четверть со счетом 22:8. "Барселона" установила клубный рекорд, сделав 32 передачи, все десять выходивших у "Барселоны" на площадку игроков набрали очки. У "Химок" очки набрали только пять игроков, при этом Сергей Моня реализовал один бросок.

"В четвертой четверти мы провалились в защите, даже не фолили, давали забивать легкие мячи. Не знаю почему, но мы просто остановились, и провал такой получился. "Барселона" наглядно показала, что такое команда, они здорово раскидывали мяч и в любой ситуации искали свободного игрока. Не было такого, чтобы кто–то один вел, через все поле лез, они играли командно и заслуженно победили. Мы точно не заслуживали победы", - сказал Моня.

"Болельщикам нашим желаю всего самого хорошего в наступающем новом году, здоровья, счастья, семейного благополучия. А игра есть игра, надеюсь, так бездарно мы больше не будем играть в решающие моменты", - добавил Моня.

Защитник "Химок" Алексей Швед сделал 17 бросков с игры в матче с "Барселоной", никто из других баскетболистов подмосковного клуба не бросил с игры более 7 раз.