На Западе запаниковали после слов Путина по террористам

Последние новости сегодня – 29 декабря. Заявление главы российского государства Владимира Путина касательно террористов вызвало испуг на Западе. В частности, странным образом на CNN были восприняты слова президента РФ о том, что террористы при угрозе жизни сотрудникам правоохранительных органов должны быть ликвидированы.

Заявление Владимира Путина вызвало испуг у ведущего телеканала CNN, сообщает издание «Царь Град». Фред Пляйтген посчитал, что для российского президента «это заявление звучит жестко».

Вероятно, ведущий CNN не так внимательно следит за высказываниями главы российского государства, который ранее предупреждал, что террористов никто жалеть не будет.

Но тем не менее, сказанное Владимиром Путиным 28 декабря, в четверг, телеканал CNN поспешил использовать в своих целях.