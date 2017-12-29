На сессии горсовета Ирпеня Киевской области прозвучал гимн Российской Федерации

Об этом в своем фейсбук сказал возмущенный спикер горсовета Ирпеня Владимир Карплюк.

По его утверждению, флешка с гимном была подменена «оппонентами городской власти», имевшими целью побудить конфликт в городском совете.

Инцидент произошел во время сессии Ирпенского городского совета Киевской области.

Сессия горсовета Ирпеня — маленького города в пригороде украинской столицы, открылась в четверг исполнением гимна Российской Федерации.

В процессе сессии горсовета Ирпеня в Киевской области перед совещанием неожиданно заиграл русский гимн. После инцидента народные избранники спели гимн Украинского государства а капелла, чем, по мнению Карплюка, подтвердили собственный патриотизм.

По его словам, была подменена флешка с записью гимна Украины.

В Киевской области на совещании украинских депутатов заиграл русский гимн вместо украинского.

Мэр Ирпеня добавил, что уже готовится обращение в СБУ.

«Мы и в дальнейшем будем сражаться с сепаратистами», — резюмировал Краплюк.