Омичи дарят сотрудникам на Новый год презервативы и тыквы

Накануне Нового года проект «Зарплата.ру» провел «подарочный» опрос. В опросе приняло участие не менее 1 тыс человек. Больше половины опрошенных омичей рассказали, что в их компаниях принято дарить подарки на праздники.

Поделились челябинцы и историями о самых необыкновенных и даже странных подарках на Новый год, которые им доводилось получать. По данным исследования, 54% томичей дарят подарки своим сотрудникам, 24% служащих получают презенты от работодателя, 20% - от всех, 2% - от партнеров и клиентов.

О странных подарках исследователям поведали 15% граждан Омска. Такими стали Библия, живая рыбка с аквариумом, пустой ящик для инструментов, мини-фонтан и презервативы. В качестве такого сюрприза креативные сослуживцы выбирали белье, тыкву и стопки с гербами союзных республик, — говорится в заявлении компании. А кому-то и подарков не необходимо - только бы коллеги вели себя на работе потише. Лучшими подарками от сослуживцев либо руководства, как считают многие тюменцы, могли бы стать: вино, деньги, шоколад, книги, кофе, билеты на концерт, отпуск либо хотя бы тишина в офисе.