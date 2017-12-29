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Политолог: Ближайшие 3 месяца Владимира Путина надо остерегаться


Добавлено: 29 дек 2017 в 16:15, Категория: Украина
Политолог: Ближайшие 3 месяца Владимира Путина надо остерегаться

Украинцам следует остерегаться Путина в течение следующих 3 месяцев.

Об этом заявил французский политолог, эксперт по вопросам Европейского союза Оливье Ведрин.

«У Владимира Путина психология XIX или XX века. Он думает, что победа военной силы может создать ему хороший имидж. Для него проблема сейчас не в том, чтобы снова стать президентом, а в том, чтобы как» большой «Владимир Путин войти в русскую историю. В течение следующих 3 месяцев его надо остерегаться. Перед выборами он найдет, если сможет, какую-то победу на международной арене, так как делал это раньше. Поскольку в Сирии работа сделана, нам надо позаботиться об Украине», — сказал политолог.



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Добавлено: 29 дек 2017 в 16:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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