Порошенко назвал достижение Украины в 2017 году

Главными национальными достижениями Украины в уходящем 2017 году стали введение безвизового режима с ЕС и поддержка Запада в борьбе за независимость. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.«Безвиз — это когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому союзу. Железный занавес российской империи, или СССР, разрушен», — заявил президент.Порошенко также отметил, что Евросоюз продемонстрировал единство с Украиной и продлила санкции против России, несмотря на то, что для ЕС это решение было непростым.Кроме этого, глава государства упомянул о программе децентрализации, судебной реформе, строительстве и ремонте дорог.