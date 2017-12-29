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Порошенко создал Третий окружной суд Киева
Добавлено: 29 дек 2017 в 22:54, Категория: Политика
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Автор: Лидия Мартынова
Добавлено: 29 дек 2017 в 22:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews
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