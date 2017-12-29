Посол Великобритании сожалеет об увольнении Деевой

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф выразила сожаление в связи с увольнением заместителя министра внутренних дел Анастасии Деевой. Об этом она сообщила в своем блоге на Украинской правде.
«Я также хотела бы отдать должное работе заместителя министра внутренних дел Анастасии Деевой, которая, к сожалению, ушла в отставку», – написала Гоф.
По ее мнению, Деева на своем посту продемонстрировала «мужество и решительность в вопросах защиты прав украинских женщин».
Ранее глава МВД Арсен Аваков прокомментировал увольнение Деевой.
Фото: 112.ua