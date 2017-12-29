Правительство РФ выделило Кубани 1 млрд рублей на ремонт дорог

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому, 31,25 млрд рублей из федерального бюджета будут распределены между 36 регионами России. Средства направят на финансирование дорожных работ в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает источник, ссылаясь на сайт правительства РФ.

«Принятое решение направлено на развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения», – сообщает источник.

Данное распоряжение вступает в силу 1 января 2018 года. В документе отмечено, что на долю Краснодарского края приходится 1 млрд рублей.