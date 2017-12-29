Представитель НАТО в Украине: В Альянсе не боятся России

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что альянс не видит никакой угрозы со стороны России для своих союзников.

В частности, он отметил: «Мы усилили свое присутствие в восточном регионе НАТО, включая многонациональные боевые группы, которые были развернуты в каждой из стран Балтии. И это присутствие является сигналом, что альянс сплоченный и будет защищать своих союзников. Любая атака против любой страны Балтии или любого другого союзника будет отбита. Для нас это вопрос сдерживания. Но сейчас мы не видим никакой угрозы для наших союзников».

Также, он акцентировал внимание на том, что альянс не ищет противостояния с РФ: «Мы увеличили свои оборонные возможности для сдерживания в восточной части нашего альянса: в трех странах Балтии и Польше. И это наибольшее увеличение сил со времен „холодной войны“. Но мы не ищем новой „холодной войны“, мы ищем мира, и одновременно не можем закрывать глаза на то, что Россия нарушает правила».