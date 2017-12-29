Президент Италии объявил о роспуске парламента

Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг, 28 декабря, распустил парламент, официально дав старт избирательной кампании. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на сайт президента.

Кроме того, президент Италии подписал указ о проведении в государстве 4 марта последующего года парламентских выборов. При всем этом премьер Италии Паоло Джентилони объявил, что не собирается покидать собственный пост до проведения парламентских выборов, сообщает Ansa.

«Матарелла подписал указ о роспуске сената и палаты депутатов». Выборы будут назначены на 4 марта.

Официальную дату голосования определил Кабмин на своем совещании.

При всем этом руководство последнего в отставку уходить не будет.

Данное решение связано с истечением срока полномочий законодательного органа. Срок полномочий парламента — 5 лет. В итоге закон довелось снова исправлять, и по нему состоятся новые выборы. Сразу после подписания указа руководство страны под председательством премьера Паоло Джентилони собралось на совещание.

«Вперед, Италия», «Лига» и «Братья Италии» планируют выступать в традиционной коалиции, внутри которой, однако, уже наметилось соревнование. Сильвио Берлускони и правые «Лига Севера» и «Братья Италии».

На 2-й позиции - популисты и евроскептики из «Движения 5-ти звезд».