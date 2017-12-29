Президент Италии преждевременно распустил парламент страны

Президент Италии Серджо Маттарелла принял решение о роспуске обеих палат основного законодательного органа страны: палаты депутатов и сената.

До этого сегодня господин Матарелла встретился с премьер-министром страны Паоло Джентилони, извещало агентство ссылаясь на источник в руководстве. Впрочем, заключительная дата выборов еще не утверждена руководством.

Напомним, в 2013-ом году Берлускони получил признание виновным в налоговых злодеяниях.

«Италия — это уже не самый известный экономический „хвост“ Европы». Конечно, до средних характеристик мы еще не добрались.

Срок данного парламента истекал к началу весны предстоящего года, поэтому все ровно сенаторам осталось бы работать не долго.

«Мы не должны драматизировать риск нестабильности, мы достаточно привиты против нее», — проинформировал он.

При всем этом руководство последнего в отставку уходить не будет.

Как демонстрируют опросы, пока ни одна партия не набирает абсолютного большинства. На этот момент лидирует популистская партия «Движение 5-ти звезд» (28%), на 2-м месте - правящая Демократическая партия (23%). Соцопросы дают ей 23% голосов избирателей.

Но наибольшее количество мест в парламенте может получить союз. Сильвио Берлускони, а еще правые партии «Лига Севера» и «Братья Италии». На их стороне — 16, 13 и 5% избирателей.