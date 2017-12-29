Количество пострадавших в итоге взрыва в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте к утру четверга выросло до 13 человек, об этом сказала в твиттере вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

По имеющейся достоверной информации следственного управления по Санкт-Петербургу произошел взрыв начиненного поражающими деталями самодельного взрывного устройства. Мощность взрыва оценили в 200 грамм в тротиловом эквиваленте. В итоге пострадали тринадцать человек.

Также Песков назвал неправильным утверждение, что Санкт-Петербург стал не менее уязвимым для терактов. Однако по какой-то случайности именно в этот вечер народа в магазине было относительно немного.

Последствия взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге. Конструкции магазина взрыв достаточно серьезно не сломал. «Ориентиром служили голоса на улице», — говорят участники событий. Мы как одна семья — ни одного пострадавшего человека не оставим без внимания и заботы городских властей.

В итоге взрыва пострадали 13 человек. «Вышел гость без рюкзака, пересек площадь Калинина и затерялся в толпе», — пишет агентство. Предполагаемый организатор заходит в супермаркет в виде клиента и оставляет в камере хранения объемный рюкзак. Бомба взорвалась в камере хранения «Перекрестка»: травмы официально получили 13 человек. Через пару минут раздался взрыв. Мощность взрывного устройства оказалась идентична той, что была у бомбы, взорванной смертником в метро 3 апреля. Камеры видеонаблюдения зафиксировали предполагаемого террориста.

Считать терактом либо не считать?

По утверждению президента, военные выполнили собственный долг на отлично. Также глава государства дал распоряжение: в случае появления опасности для правоохранителей во время задержания правонарушителя открывать огонь на поражение. По последним данным СКР, в качестве поражающих элементов использовались шарики от подшипников. «Соответственно, это во всяком случае террористический акт». При всем этом деятельность служб и органов безопасности координировал оперативный штаб государственного антитеррористического комитета.

Тем временем, произошедшее квалифицировали, как теракт. Тогда, помнится, глава государства довольно строго указал спецслужбам на недосмотр. Он обозначил, что при задержании террористов ФСБ будет действовать строго в рамках закона, подчеркнув, что при угрозе жизни силовикам боевиков нужно будет «ликвидировать».

До этого Следственный комитет РФ проинформировал, что после взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Насколько удачно это удается?

Секретарь В. Путина глава пресс-службы России добавил, что в Кремле не считают взрыв недоработкой спецслужб.

Говоря о вопросах безопасности в Петербурге, он подчеркнул, что нельзя говорить, как будто город стал не менее уязвим.

«Танцевальные па Следственного комитета, не рисковавшего до президентского соизволения возбуждать дело о терроризме и мгновенное взятие им под козырек после такого - это, пожалуй, апофеоз путинского режима», — подчеркнул специалист, уточнив, что Путин за 18 год правления довел страну до безусловно ручного управления. Как информирует Фонтантка.ру, сеть «Перекресток» приняла радикальные меры, чтобы, по возможности, не допустить повторения трагедии. Во всех магазинах сети демонтируют камеры хранения, а на сумочки, с которыми входят в торговый зал клиенты, охрана вешает этикетки с надписью «Досмотрено».