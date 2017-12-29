Путин подписал закон об удвоении выплат по ОСАГО при самостоятельном оформлении ДТП

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об удвоении выплат по ОСАГО по европротоколу.

Согласно документу, в случае самостоятельного оформления ДТП без участия сотрудников полиции, выплаты по ОСАГО увеличатся в два раза. На сегодняшний день размер выплаты составляет 50 тысяч рублей. Информация о подписании закона появилась на сайте правовой информации.

Оформление европротокола будет возможно даже в том случае, если участники ДТП не смогли прийти к соглашению о том, кто из них является виновником столкновения. Для этого нужно зафиксировать факт аварии, отметить положение автомобилей при помощи глобальной навигационной спутниковой системы или фотосъемки. После данные необходимо передать в систему ОСАГО.