Путин подписал закон об ужесточении наказания за терроризм

Президент России Владимир Путин подписал документ, ужесточающий наказание за преступления, связанные с терроризмом.

Соответствующая информация появилась на едином сайте правовой информации. Согласно документу, вербовка в террористические организации может караться пожизненным сроком.

Ужесточилось наказание за финансовую помощь таких группировок. Максимальное наказание для вербовщиков в ряды террористов ранее в Российской Федерации составляло 10 лет максимум. Согласно правкам, тюремное заключение в таком случае может длиться от восьми до 20 лет. Вместе с тем будет налагаться штраф от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. В закон введено понятие «пропаганда терроризма». За это преступление грозит лишение свободы от пяти до семи лет.