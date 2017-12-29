Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии

Соответствующий документ был размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее президент подписал поправки в закон об обязательном пенсионном страховании, продлевающие заморозку накопительной части пенсии до 2020 г.

В тексте документа сообщается, что «ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, используемый для расчета ее размера, в будущем году устанавливается длительностью 246 месяцев». До этого ожидаемый период накопительной части пенсии был установлен в 240 месяцев.

В 2017 г. ожидаемый период накопительной части пенсии был установлен в 240 месяцев.

Новые условия коснутся тех, кому пенсия будет назначаться в 2018-ом году. С 1 января закон вступит в силу. Соответсвующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

С инициативой увеличить сроки выплат накопительной части пенсий выступило Министерство труда Российской Федерации.