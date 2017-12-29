Раскрыт секрет приготовления самого бодрящего кофе

Ученые из Университета Томаса Джефферсона (США) установили, что заваривание кофе холодным способом приводит к повышенному уровню концентрации кофеина в напитке. Об этом сообщает издание Scientific Reports.

Отмечается, что приготовление напитка таким способом занимало от 10 часов до суток.

Исследователи выяснили, что при приготовлении кофе темной обжарки грубого помола на литр кипятка выделяется всего 800 мг кофеина, а при холодном заваривании концентрация вещества достигает 1000 мг.

Также химики установили, что количество кофеина в холодной воде достигает этих показателей уже после шести-семи часов заваривания.