РФ ответила США на вопрос о своем участии в проблеме с КНДР: "Почтальонами быть не намерены"

По решению северокорейской проблемы Россия не собирается исполнять роль «почтальона», чтобы передать чьи-то мысли и соображения.

Москва намерена вести собственную политику, в которой выступила против экономической блокады Северной Кореи при принятии соответствующей резолюции в СБ ООН.

Как сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров, цитата:

Дипломат подчеркнул, что в последнем документе ООН, имеющем отношение к КНДР, соблюдены все «красные линии.

Он добавил, что недавно «сверил часы» в Госдепе по проблеме Северной Кореи. С его слов, Вашингтон намерен додавить Пхеньян до переговоров, в том числе, с позиции силы. Российский дипломат, впрочем, стратегию США назвал «сырой».