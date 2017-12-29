Роспотребнадзор предупредил об опасности инфекционных заболеваний в Южной Корее

С самого начала месяца в государстве зарегистрировали первую вспышку гриппа H5N6, схожего на недавние случаи в Южной Корее и Китайская республика. Об этом информирует pr-служба ведомства.

«Первая вспышка гриппа H5N6, схожего на недавние вспышки в Южной Корее и КНР, была зафиксирована в Голландии с самого начала декабря».

Напомним, что в самом начале декабря вспышка уже была зарегистрирована в Голландии, а еще в Италии.

Речь идёт о дикой водоплавающей птице (гуси, утки, лебеди), обитающие в 2-х провинциях.

Похожий доклад OIE есть и в отношении Италии.

Роспотребнадзор сказал о новых вспышках птичьего гриппа в европейских странах. Заболевание ошеломило больше 1100 особей.

Ведомство просит русских туристов учитывать эту информацию при планировании поездок.

Опасность распространения птичьего гриппа есть и в Англии, где проживает огромное число перелетных птиц из Голландии.

На 20 декабря 2017 г. случаев заболевания птичьим гриппом среди людей не установлено.

«В Пхенчхане, в период с 9 по 25 февраля 2018 г. состоятся XXIII Зимние Олимпийские игры».