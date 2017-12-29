Ростуризм займется отелями, которые завышают цены в преддверии ЧМ по футболу

На время проведения чемпионата мира по футболу — 2018 недобросовестных отельеров занесут в черный список.

Сейчас в списке уже есть несколько отелей в Волгограде, Саранске и остальных городах.

По последней располагаемой информации Ростуризма, на время проведения спортивного мероприятия в РФ приедут около 1,5 млн туристов. При этом на завышении попались и волгоградские «предприниматели». Навряд ли отельеры захотят оказаться в данном «шорт-листе» — это стало бы серьезной антирекламой для них, — поведал «Известиям» руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Опубликуют документ январе либо феврале 2018-ого года. По предварительным имеющимся данным ведомства, уже сейчас некоторые гостиницы повысили цены в 40 раз. Матчи турнира будут сыграны в российской столице, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.