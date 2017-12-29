С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий

С 1 января в Украине вводится первый этап монетизации субсидий на уровне предоставителей услуг.

Отмечается, что решение о введении в Украине монетизации субсидий с 1 января 2018 года было принято Кабмином по инициативе Минфина.

Так, Минфин разработал комплексный подход к реформированию системы расчетов по субсидиям, который будет состоять из трех этапов: монетизация расчетов по субсидиям на уровне предприятий-предоставителей услуг, подготовка системы к осуществлению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т. п.) и монетизация субсидий на уровне домохозяйств.