Скудра: хоккеистам "Торпедо" не хватило свежести в матче с "Северсталью"

ЧЕРЕПОВЕЦ, 29 дек – Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты нижегородского "Торпедо" в матче КХЛ с череповецкой "Северсталью" потратили слишком много сил, игрокам не хватило свежести, заявил главный тренер команды Петерис Скудра.

"Северсталь" в пятницу дома одержала победу над "Торпедо" со счетом 3:2.

"Мы очень тяжело входили в матч. Конечно, 17 минут штрафа – это очень много для нас. Много сил потратили (в меньшинстве). В третьем периоде пытались зацепиться за матч, были моменты. Но явно не хватило свежести", - сказал Скудра на пресс-конференции.