СМИ: Четверым из освобожденных из ОРДЛО заложников негде жить

Четверым из 73 освобожденных из ОРДЛО заложников, оказались на контролируемой Украиной территории в сложной ситуации без родственников и жилья.

Украинские СМИ отмечают, что эти бывшие заложники — гражданские лица, их боевики обвиняли в шпионаже в пользу Украины. На данный момент, четверо мужчин проходят обследование в госпитале.

СМИ отмечают: «Игорь Яковенко обут в тапочки на носки, но не потому, что выбежал на минутку, у него нет другой обуви».

Так, после двух лет и четырех месяцев плена с пытками мужчина начал сильно заикаться. Он отметил: «Нас приняли за корректировщиков. Били электричеством. Просто оказался не в том месте».

При этом в день своего задержания он по инициативе двоюродного брата гражданской жены во время обстрелов оккупированной Горловки вышел посмотреть, откуда ведется огонь. Его родственник взял с собой бинокль. Он сообщил, что их задержали обоих, но в плену оказался только Игорь.

Он добавил: «Меня там пытали долго. Не знаю, что он сказал, для меня это тайна, долго думал об этом «.

Кроме него в Горловке, но на 4 месяца раньше, боевики схватили Сергея Радулова за «шпионаж» в пользу Украины.

Сергей сообщает: «Начали происходить ужасные вещи. У меня отобрали все имущество. Моя ошибка была, что я людям рассказывал правду, кто чем занимается, что происходит».

В СМИ сообщают, что мужчинам некуда идти из госпиталя, так как им просто негде жить.