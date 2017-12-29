СМИ узнали о тайном плане США и Израиля против Ирана

В СМИ возникла информация о том, что Вашингтон и Тель-Авив разработали общую стратегическую программу по сдерживанию Ирана.

Переговоры по заключению соглашения в Белом доме вели советник американского президента по задачам безопасности Герберт Макмастер и его израильский коллега Меир Бен-Шабат. Согласно документу, планируется создание четырёх рабочих групп, которые сосредоточатся на ряде главных вопросов, связанных с ядерной и баллистической программами Тегерана и поставками оружия в регион. В числе похожих шагов называется отмена иранской ядерной программы, ограничение присутствия Ирана в Сирии и Ливане.

Отмечается, что входе встречи, которая прошла в Белом доме с участием уполномоченных Тель-Авива и Вашингтона, были достигнуты договорённости по сдерживанию воздействия Тегерана в регионе.

Как сообщается, высокопоставленные израильские чиновники подтвердили каналу информацию о встрече и принятии соответствующих решений. Его основным пунктом является сопротивление реализации Ираном ракетно-ядерной программы.