Снайперы на Майдане: свидетель поведал, кто распорядился стрелять на поражение в митингующих

Об этом на суде по делу о госизмене сбежавшего из Украины президента Виктора Януковича объявил экс-народный депутат от партии «Батькивщина» Андрей Сенченко, сообщает Диалог.UA.

По полученной информации, прежний народный депутат Сенченко признался, что о данных противозаконных действиях экс-командующего Внутренними войсками ему сказал друг Коноплянник, занимающий на тот момент должность заместителя Шуляка.

Соответствующее объявление Сенченко прозвучало в Оболонском суде столицы Украины, где рассматривается дело о госизмене Виктора Януковича. Мы знакомы с ним довольно давно.

Точно его спич звучал так: «Он позвонил утром и спросил: „Можешь подойти на перекресток Садовой и Грушевского?“» Мы контактировали с ним, он большое количество чего предотвратил. Я подошел и мы поднялись в скверик. Около 9-ти часов утра с правого подъезда здания Кабмина гуськом вышла группа бойцов в черной форме, в руках у всех были длиннющие футляры. Коноплянник мне сообщил, что Шуляк дал приказ снайперам выходить на Европейскую площадь.

Сенченко также поведал, что встретился с Коноплянником и пошел в сквер. Была команда: «ежели хоть кто-то пошатнется в шеренгах Внутренних войск, стрелять на поражение в митингующих», — подчеркнул прошлый народный депутат.