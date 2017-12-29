СРОЧНО: Автобус въехал на остановку в Москве, есть жертвы (+ФОТО, ВИДЕО)

Только что стало известно, что в Москве на Сходненской улице автобус вылетел на остановку общественного транспорта.

По предварительным данным, погибли два человека. К месту ЧП направлены экстренные службы города.

Напомним, что в понедельник, 25 декабря, в Москве автобус въехал в подземный переход, в результате этого ЧП погибли 4 человека.

«Русская Весна» будет следить за ситуацией в Северо-Западном административном округе российской столицы.

Публикация от Вероника (@0505veronika) Дек 28, 2017 at 10:57 PST

Публикация от На пути к лучшему! (@anya_vladova) Дек 28, 2017 at 11:04 PST