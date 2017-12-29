Трамп считает, что СМИ не смогут без него обойтись

Дональд Трамп считает, что он будет переизбран на пост президента США в 2020 году, потому что СМИ полагаются на него.Так он сказал в интервью для «New York Times» в гольф-клубе «Трамп». По его мнению, работники средств массовой информации будут показывать его в более благоприятном свете, поскольку они извлекают выгоду за счет внимания публики к его президентству.«Еще одна причина, по которой я собираюсь быть президентом еще четыре года, состоит в том, что газеты, телевидение, все формы средств массовой информации понесут убытки, если меня я не буду на этом посту, потому что без меня их рейтинги упадут ниже плинтуса», - сказал он. - Поэтому они в основном должны способствовать моей победе. И в конце концов, вероятно, за шесть месяцев до выборов, они будут трепетно относиться ко мне и кричать: « Пожалуйста, пожалуйста, Дональд Трамп не теряйся».Возможно Трамп разоткровенничался в связи с его неприязнью к средствам массовой информации, так как два года назад он начал свою подготовку к выборам, написав в твиттере, что средства массовой информации - «враг американского народа» и неоднократно, говорил, что новостные сюжеты, которые изображают его с не очень хорошей стороны - «подделка».