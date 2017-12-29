У Саакашвили назвали «фальшивкой» экспертизу его беседы с Курченко

Руслан Чернолуцкий, являющийся адвокатом лидера партии Рух нових сил Михаила Саакашвили, назвал «сфальсифицированной» экспертизу голосов на аудиозаписях разговоров экс-президента Грузии с беглым олигархом Сергеем Курченко, подтверждающую их подлинность.

Так, адвокат отметил: «Мы считаем, что все пленки, все голоса сфальсифицированы. Понятное дело, что государственный институт экспертиз, подчиняющийся СБУ, иную экспертизу, кроме как подтвердить сфабрикованные голоса, и не мог сделать».

При этом он добавил, что не понимает, на каком основании пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган обнародовала эту информацию, относящуюся к материалам досудебного расследования.

Он подчеркнул: «Доступ у нее к ним, даже несмотря на должность пресс-секретаря генпрокурора, вряд ли имеется. Поэтому нужно еще разобраться, каким образом у нее в принципе имеется информация о каких-то экспертизах».