Ученые установили новый опасный эффект алкогольного опьянения

Употребление алкогольных напитков приводит к тому, что адепт кутежа может перейти грань дозволенного.

Английские ученые Кардиффского университета установили опасный эффект от употребления алкогольных напитков. К такому выводу пришли ученые из Кардиффского университета в Англии.

Ученые опросили 124 человека, проживающих в Кардиффе, Блэкберне и Лестере. 18,5% опрошенных признались, что были подвержены нападению со стороны лиц, придерживающихся ксенофобных взглядов.

Состояние опьянения способствует агрессивным высказываниям и насилию в отношении остальных людей. При всем этом в 90% случаев они были в алкогольном опьянении.

Но результаты другой научной работы сообщают о том, что к насильственным преступлениям склонны люди, употребляющие каннабис. В опыте приняли участие 1136 женщин и мужчин, которые были пациентами психиатрических клиник в нескольких городах США.