В Камышинском соединении ВДВ кадетам из Волжского Волгоградской области вручили новые погоны

Показать меню
Актуально
Россию ждет полный хаос: что случится при военном ударе по Украине - 12:21 Россию ждет полный хаос: что случится при военном ударе по Украине Двоюродного брата Рианны убили спустя пару часов после наступления Рождества: - 12:21 Двоюродного брата Рианны убили спустя пару часов после наступления Рождества: МИД России: Мы не допустим перекрытия границы с Донбассом - 12:28 МИД России: Мы не допустим перекрытия границы с Донбассом Эксперты оценили потенциальный возврат капиталов в Россию в триллион долларов - 12:34 Эксперты оценили потенциальный возврат капиталов в Россию в триллион долларов Молодежный чемпионат мира по хоккею 2017-2018: результаты - матч Чехия - Россия - 12:38 Молодежный чемпионат мира по хоккею 2017-2018: результаты - матч Чехия - Россия и другие, расписание игр, турнирная таблица, прямая трансляция СРОЧНО: пленные «всушники» доставлены к месту обмена - 12:42 СРОЧНО: пленные «всушники» доставлены к месту обмена В Германии пассажирское судно врезалось в мост, десятки пострадавших (ФОТО) - 12:42 В Германии пассажирское судно врезалось в мост, десятки пострадавших (ФОТО) Российские ученые нашли в Казахстане украинского единорога - 12:42 Российские ученые нашли в Казахстане украинского единорога Светлана Колесниченко признана лучшей спортсменкой года по версии ФСПР - 12:49 Светлана Колесниченко признана лучшей спортсменкой года по версии ФСПР "Ак Барс" подписал контракт с чемпионом мира - 12:49 Конькобежец Кулижников не выступит на дистанции 1000 м на ЧР в Коломне - 12:49 Конькобежец Кулижников не выступит на дистанции 1000 м на ЧР в Коломне Крымские власти рассчитывают на приезд парламентских делегаций из стран-членов - 12:49 Крымские власти рассчитывают на приезд парламентских делегаций из стран-членов ООН Плющев назвал причины проигрыша российских хоккеистов чехам на МЧМ - 12:49 Плющев назвал причины проигрыша российских хоккеистов чехам на МЧМ В Раду внесли закон об Антикоррупционном суде - 12:57 В Раду внесли закон об Антикоррупционном суде Ассистента Трампа обвинили в половых домогательствах - 12:57 Ассистента Трампа обвинили в половых домогательствах В Евпатории и Саках создадут реабилитационные центры для людей с ограниченными - 12:57 В Евпатории и Саках создадут реабилитационные центры для людей с ограниченными возможностями Изъятых у приёмной матери в Хакасии семерых детей вернули в семью - 12:57 Изъятых у приёмной матери в Хакасии семерых детей вернули в семью
» » В Камышинском соединении ВДВ кадетам из Волжского Волгоградской области вручили новые погоны

В Камышинском соединении ВДВ кадетам из Волжского Волгоградской области вручили новые погоны


Добавлено: 29 дек 2017 в 11:03, Категория: Общество
В Камышинском соединении ВДВ кадетам из Волжского Волгоградской области вручили новые погоны

На территории Камышинского соединения ВДВ состоялось первое вручение кадетских погон учащимся подшефной школы №9 имени Ю.П. Харламова из города Волжский Волгоградской области.

Мероприятие проходило в канун Нового года возле первого в Волгоградской области бронзового бюста Героя Советского Союза генерала-армии Василия Маргелова.

В тот день по территории соединения торжественным маршем прошагал строй из более 50 кадетов, отдавая дань памяти легендарному командующему ВДВ.

Затем кадеты ознакомились с образцами боевой техники, посмотрели фильм об истории Камышинского соединения ВДВ, а также посетили музей воинской части.

«Учащиеся из Волжского постоянные гости нашей части, – сказал командир Камышинского соединения ВДВ полковник Александр Валитов. – В День Победы вместе с воинами-десантниками парадный расчет кадетов школы прошел торжественным маршем. Теперь станет одной доброй традицией больше - свои первые кадетские погоны воспитанники будут получать на территории десантно-штурмовой бригады у бюста «десантника №1» Василия Маргелова».

Справочно:

Камышин является городом трудовой доблести и славы - во время Сталинградской битвы городе работало около двух десятков госпиталей, в которые прибывали раненные бойцы и командиры, в том числе и 13-го гвардейского стрелкового полка, которым командовал Василий Филиппович Маргелов. Самоотверженный труд медиков и забота камышан позволяла практически всем защитникам Сталинграда возвращаться в действующую армию.



Материалы по теме:

В железнодорожном соединении ВВО, дислоцированном в Амурской области, открыт памятник Герою Советского Союза Виктору Мирошниченко
В Волгоградской области откроют первый памятник Герою Советского Союза генералу армии Василию Филипповичу Маргелову
Артиллеристы отдельного соединения ВДВ проведут первые огневые тренировки во время полевого выхода в Волгоградской области
Впервые празднование годовщины образования мотострелкового соединения ЮВО проведено на Мамаевом кургане
Добавлено: 29 дек 2017 в 11:03, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Сергей Захарьяш взял паузу в отношениях с Лилей Четрару

Сергей Захарьяш взял паузу в отношениях с Лилей Четрару

В Забайкалье браконьер пытался вывезти в Китай 500 медвежьих лап и 40 голов лосей (+ФОТО)

В Забайкалье браконьер пытался вывезти в Китай 500 медвежьих лап и 40 голов лосей (+ФОТО)

Катя Жужа назвала причину своего ухода из «Дом 2»

Катя Жужа назвала причину своего ухода из «Дом 2»

Новый 2018 год Желтой Собаки: как правильно загадать желание в новогоднюю ночь 2018, чтобы оно обязательно сбылось

Новый 2018 год Желтой Собаки: как правильно загадать желание в новогоднюю ночь 2018, чтобы оно обязательно сбылось

Загрузка...



Лента новостей
В ОБСЕ сообщили о новых позициях «Градов» боевиков - 12:03 В ОБСЕ сообщили о новых позициях «Градов» боевиковПамела Андерсон поразила фанатов фигурой в нижнем белье - 12:03 Памела Андерсон поразила фанатов фигурой в нижнем бельеБудет много крови: Ходаковский может устроить «госпереворот» в «ДНР» - 12:03 Будет много крови: Ходаковский может устроить «госпереворот» в «ДНР»Опубликован приговор по делу об убийстве Веремия - 12:00 Опубликован приговор по делу об убийстве ВеремияСкончался постпред Грузии в ОБСЕ Константин Залдастанишвили - 12:00 Скончался постпред Грузии в ОБСЕ Константин ЗалдастанишвилиТщетные попытки обосновать сговор с РФ плохо сказываются на имидже США — Трамп - 12:00 Тщетные попытки обосновать сговор с РФ плохо сказываются на имидже США — ТрампВ МЧС предупредили граждан Башкирии о гололеде - 12:00 В МЧС предупредили граждан Башкирии о гололедеГенеральный секретарь ООН приветствовал обмен пленными в Донбассе - 12:00 Генеральный секретарь ООН приветствовал обмен пленными в ДонбассеАвтобус въехал в остановку на северо-западе столицы - 12:00 Автобус въехал в остановку на северо-западе столицыБольшинство граждан Донбасса не верят в будущее сепаратистских образований — Козловский - 12:00 Большинство граждан Донбасса не верят в будущее сепаратистских образований — КозловскийСводные отряды ЗВО продемонстрировали готовность к ликвидации ЧС в экстремальных условиях - 11:49 Сводные отряды ЗВО продемонстрировали готовность к ликвидации ЧС в экстремальных условияхНа Тихоокеанском флоте проведена тренировка по антитеррору - 11:49 На Тихоокеанском флоте проведена тренировка по антитерроруВернувшихся на Украину пленных проверят на «связь с Россией», — глава СБУ - 11:42 Вернувшихся на Украину пленных проверят на «связь с Россией», — глава СБУ«Хотели императора японского снять, два года он выпросил», — Лавров пошутил о «вмешательствах - 11:42 «Хотели императора японского снять, два года он выпросил», — Лавров пошутил о «вмешательствах России»
Последние новости
В Нью-Йорке загорелся дом, погибло 12 человек, включая годовалого ребенка - 12:14 В Нью-Йорке загорелся дом, погибло 12 человек, включая годовалого ребенка ДНР: Украинские силовики обстреляли Спартак и Озеряновку - 12:14 ДНР: Украинские силовики обстреляли Спартак и Озеряновку В МИД предупредили о готовности США силой «додавить» КНДР до начала переговоров - 12:14 В МИД предупредили о готовности США силой «додавить» КНДР до начала переговоров Один из вице-губернаторов Волгоградской области оставил свою должность - 12:14 Один из вице-губернаторов Волгоградской области оставил свою должность В Днепропетровске боевики «АТО» блокируют автовокзал из-за отказа в льготном проезде - 12:14 В Днепропетровске боевики «АТО» блокируют автовокзал из-за отказа в льготном проезде Фонд «Институт финансовых и социальных исследований» включен в список НКО-иноагентов - 12:14 Фонд «Институт финансовых и социальных исследований» включен в список НКО-иноагентов В Белгородской области запускают в оборот купюры номиналом 200 и 2000 руб. - 12:14 В Белгородской области запускают в оборот купюры номиналом 200 и 2000 руб. Следующий год будет относительно спокойным — Пучков - 12:11 Следующий год будет относительно спокойным — Пучков Китай отверг обвинения Трампа в поставках нефти в КНДР в обход санкций - 12:09 Китай отверг обвинения Трампа в поставках нефти в КНДР в обход санкций Хамитов: тренерский штаб сделает выводы из-за дисциплины в "Салавате Юлаеве" - 12:07 Хамитов: тренерский штаб сделает выводы из-за дисциплины в Новиков: состав сборной России по хоккею на МЧМ не звездный, но потенциал есть - 12:07 Новиков: состав сборной России по хоккею на МЧМ не звездный, но потенциал есть Президент Украины назвал главное событие года для страны - 12:04 Президент Украины назвал главное событие года для страны В России обвинили США в нападении на российских военных - 12:04 В России обвинили США в нападении на российских военных
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]newstes.ru

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"