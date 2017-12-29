В Камышинском соединении ВДВ кадетам из Волжского Волгоградской области вручили новые погоны

На территории Камышинского соединения ВДВ состоялось первое вручение кадетских погон учащимся подшефной школы №9 имени Ю.П. Харламова из города Волжский Волгоградской области.

Мероприятие проходило в канун Нового года возле первого в Волгоградской области бронзового бюста Героя Советского Союза генерала-армии Василия Маргелова.

В тот день по территории соединения торжественным маршем прошагал строй из более 50 кадетов, отдавая дань памяти легендарному командующему ВДВ.

Затем кадеты ознакомились с образцами боевой техники, посмотрели фильм об истории Камышинского соединения ВДВ, а также посетили музей воинской части.

«Учащиеся из Волжского постоянные гости нашей части, – сказал командир Камышинского соединения ВДВ полковник Александр Валитов. – В День Победы вместе с воинами-десантниками парадный расчет кадетов школы прошел торжественным маршем. Теперь станет одной доброй традицией больше - свои первые кадетские погоны воспитанники будут получать на территории десантно-штурмовой бригады у бюста «десантника №1» Василия Маргелова».

Справочно:

Камышин является городом трудовой доблести и славы - во время Сталинградской битвы городе работало около двух десятков госпиталей, в которые прибывали раненные бойцы и командиры, в том числе и 13-го гвардейского стрелкового полка, которым командовал Василий Филиппович Маргелов. Самоотверженный труд медиков и забота камышан позволяла практически всем защитникам Сталинграда возвращаться в действующую армию.