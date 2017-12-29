В Киеве задержан 17-летний юноша, подозреваемый в мошенничестве почти на 4 млн

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего юноши, который вместе с сообщниками путем мошенничества с обменом валют завладел суммой почти в 4 млн гривен. Об этом передает пресс-служба прокуратуры.

Сообщается, что в июле текущего года уроженец Черниговской области, приехав в Киев, вступил в преступный сговор с мужчиной и женщиной, направленный на незаконное завладение иностранной валютой граждан.

Мужчина размещал объявления в Интернет об обмене валюты по выгодному курсу, а юноша вместе с женщиной снимал помещения под пункт обмена валют, которые они оснащали запасным выходом. После того, как потенциальные покупатели отдавали деньги молодому человеку, выполнявшему роль продавца, последний исчезал из помещения.

В ходе досудебного расследования удалось установить причастность подозреваемых к совершению четырех таких эпизодов, в результате которых они завладели средствами граждан на сумму 3 млн 876 тыс. грн.

В отношении подозреваемого в суд направлен обвинительный акт по ч. 5 ст. 186 (грабеж), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Ранее ПриватБанк сообщил о новом виде мошенничества в Instagram.

Фото: EPA