В Перми на вертолетном заводе произошел пожар

На заводе «Редуктор-ПМ» в Перми произошел пожар.
Из-за возгорания с территории предприятия было эвакуировано 50 человек.
Пожар начался в подвальном помещении: загорелись пластиковые трубы. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.
На заводе «Редуктор-ПМ» в Перми произошел пожар.
Из-за возгорания с территории предприятия было эвакуировано 50 человек.
Пожар начался в подвальном помещении: загорелись пластиковые трубы. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.
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