В Перми на вертолетном заводе произошел пожар

На заводе «Редуктор-ПМ» в Перми произошел пожар.

Из-за возгорания с территории предприятия было эвакуировано 50 человек.

Пожар начался в подвальном помещении: загорелись пластиковые трубы. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.