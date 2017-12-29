В России появились монеты со сказочными персонажами

В России в обращение вчера поступили памятные монеты с изображением персонажей из популярных мультфильмов.

Сообщается, что монеты номиналом в 25 и 3 российских рубля, сделаны из серебра и недрагоценных металлов.

На монетах изображены Винни-Пух и Пятачок, а также три богатыря — Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович.

Отмечается, что монеты в 25 рублей выпустили в двух вариантах — обычном и цветном. Тираж обычных монет — 450 тысяч, а цветных — 50 тысяч штук. А трехрублевых монет с персонажами еще меньше — 3 тысячи.

Также, банк России выпустил две серебряные памятные монеты номиналом 3 рубля — «Жар-птица» и «Царевна-лягушка». Тираж каждой из них — 5 тыс. штук.

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