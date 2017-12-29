В США публично объявят результаты медосмотра Трампа

Показать меню
Актуально
Курс биткоина сегодня: цена биткоина растет после резкого падения, прогнозы - 17:27 Курс биткоина сегодня: цена биткоина растет после резкого падения, прогнозы экспертов – последние новости В Киеве авто въехало в киоск, пострадал ребенок - 17:35 В Киеве авто въехало в киоск, пострадал ребенок Экс-форвард "Торпедо" и "Сочи" Райан Гарбатт перешел в "Слован" - 17:35 Экс-форвард Мутко оставил еще один футбольный пост за полгода до ЧМ-2018 в России - 17:35 Мутко оставил еще один футбольный пост за полгода до ЧМ-2018 в России Футболист "Ливерпуля" Джон Флэнаган обвиняется в нападении - 17:35 Футболист Сорокин: уход Мутко из оргкомитета не скажется негативно на подготовке к ЧМ-2018 - 17:35 Сорокин: уход Мутко из оргкомитета не скажется негативно на подготовке к ЧМ-2018 Украина передала Донбассу 237 пленных вместо заявленных 306 - 17:44 Украина передала Донбассу 237 пленных вместо заявленных 306 Анкара не намерена сотрудничать с Асадом в Сирии, заявил Эрдоган - 17:44 Анкара не намерена сотрудничать с Асадом в Сирии, заявил Эрдоган МИД прокомментировал доклад Агентства ЕС о положении русскоязычных в Прибалтике - 17:44 МИД прокомментировал доклад Агентства ЕС о положении русскоязычных в Прибалтике Рогозин подтвердил, что «Союз» не вынесла на орбиту спутники из-за неверных - 17:44 Рогозин подтвердил, что «Союз» не вынесла на орбиту спутники из-за неверных настроек Порошенко поприветствовал первых освобожденных из плена украинцев - 17:44 Порошенко поприветствовал первых освобожденных из плена украинцев По факту кровавого ДТП в Харькове открыли новое уголовное дело - 17:49 По факту кровавого ДТП в Харькове открыли новое уголовное дело В Кабинете Министров Украины сообщили о кадровых перестановках - 17:49 В Кабинете Министров Украины сообщили о кадровых перестановках Теннисистка Веснина оценила на "хорошо" свою форму перед новым сезоном - 17:56 Теннисистка Веснина оценила на Елена Веснина: Турсунова можно представлять как моего тренера - 17:56 Елена Веснина: Турсунова можно представлять как моего тренера Начат обмен между Украиной и «ДНР» - 18:03 Начат обмен между Украиной и «ДНР» ВСУ во время обмена пленными обстреляли пригород Горловки - 18:11 ВСУ во время обмена пленными обстреляли пригород Горловки
» » В США публично объявят результаты медосмотра Трампа

В США публично объявят результаты медосмотра Трампа


Добавлено: 29 дек 2017 в 13:50, Категория: Украина
В США публично объявят результаты медосмотра Трампа

Президент США Дональд Трамп 12 января 2018 года пройдет медосмотр, результаты которого будут обнародованы военным врачом Ронни Джексоном.

В Белом доме отметили: «Медосмотр президента назначен на 12-е января, а Джексон, врач президента, зачитает результаты осмотра после его завершения».

Сообщается, что президенты США традиционно проходят ежегодные медосмотры у военных врачей, чтобы продемонстрировать физическую способность выполнять должностные обязанности.

При этом 71-летний Трамп стал самым возрастным из всех избранных в США президентов. Отмечается, что критики неоднократно поднимали вопрос о его физическом состоянии. В то же время Трамп отвергает любые упреки и часто хвастается своей энергичностью и выносливостью.



Материалы по теме:

Трамп 20 января получит доступ к аккаунту президента США в Twitter
Кадыров объявил результаты своего медосмотра
Трамп, выборщики 19 декабря: результаты, итоги голосования — кто стал президентом США
Врач Трампа заявил, что кандидат находится в отличной физической форме
Добавлено: 29 дек 2017 в 13:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Минсоцполитики выплатит по 100 тыс. грн. освобожденным вчера украинцам

Минсоцполитики выплатит по 100 тыс. грн. освобожденным вчера украинцам

В Ирпене на сессии горсовета прозвучал гимн России

В Ирпене на сессии горсовета прозвучал гимн России

ОБСЕ: Боевики запретили общаться с наблюдателями жителям ОРДЛО

ОБСЕ: Боевики запретили общаться с наблюдателями жителям ОРДЛО

«Не слипнется»: В Подмосковье злоумышленники угнали грузовик с шоколадом

«Не слипнется»: В Подмосковье злоумышленники угнали грузовик с шоколадом

Загрузка...



Лента новостей
Бриньоне победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира - 17:03 Бриньоне победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мираГалкина всерьез задумалась о возобновлении карьеры, сообщил Свищев - 17:03 Галкина всерьез задумалась о возобновлении карьеры, сообщил Свищев"Байкал-Энергия" победил "Уральский трубник" в чемпионате России - 17:03 Залог женственного образа – выбор правильной ткани - 17:01 Залог женственного образа – выбор правильной тканиТурция и РФ заключили кредитный договор на поставку С-400 - 16:56 Турция и РФ заключили кредитный договор на поставку С-400Глава Николаевской ОГА назвал предложение взятки «личным оскорблением» - 16:56 Глава Николаевской ОГА назвал предложение взятки «личным оскорблением»На стройке у Ботсада в Киеве произошли столкновения - 16:56 На стройке у Ботсада в Киеве произошли столкновенияПрезидент Италии преждевременно распустил парламент страны - 16:56 Президент Италии преждевременно распустил парламент страныДагестанцы, поучаствовавшие в конкурсе «Лидеры России», выступят и в его финале - 16:56 Дагестанцы, поучаствовавшие в конкурсе «Лидеры России», выступят и в его финалеВ Facebook начал размножаться вирус под видом видео - 16:52 В Facebook начал размножаться вирус под видом видеоРогозин признал «Роскосмос» проедающей бюджет «шелупонью» - 16:52 Рогозин признал «Роскосмос» проедающей бюджет «шелупонью»Геофизики изучили космические хоры в радиационном поясе Земли - 16:51 Геофизики изучили космические хоры в радиационном поясе ЗемлиРоссийская скелетонистка попросила отменить Олимпиаду-2018 - 16:51 Российская скелетонистка попросила отменить Олимпиаду-2018Мир на переломе: итоги неспокойного 2017-го - 16:49 Мир на переломе: итоги неспокойного 2017-го
Последние новости
Лутковская: В Украине содержатся более 10 кадровых военных из РФ - 17:24 Лутковская: В Украине содержатся более 10 кадровых военных из РФ ФФУ пожизненно отстранила 18 игроков за участие в матчах «ДНР» - 17:24 ФФУ пожизненно отстранила 18 игроков за участие в матчах «ДНР» «Это позор для украинского народа», — Захарова о ситуации с Саакашвили - 17:15 «Это позор для украинского народа», — Захарова о ситуации с Саакашвили США и Израиль заключили соглашение о совместном противостоянии Ирану - 17:14 США и Израиль заключили соглашение о совместном противостоянии Ирану В праздничные дни в гарнизонах РВСН пройдет около 100 новогодних представлений - 17:07 В праздничные дни в гарнизонах РВСН пройдет около 100 новогодних представлений Дети военнослужащих ЮВО посетили новогоднюю ёлку в Доме офицеров в Ростове-на-Дону - 17:07 Дети военнослужащих ЮВО посетили новогоднюю ёлку в Доме офицеров в Ростове-на-Дону В Ленинградской области с подразделениями специального назначения проведена тренировка по - 17:07 В Ленинградской области с подразделениями специального назначения проведена тренировка по противодействию терроризму В 2018 - 2020 годах денежное довольствие военнослужащих и пенсии военным пенсионерам будут - 17:07 В 2018 - 2020 годах денежное довольствие военнослужащих и пенсии военным пенсионерам будут индексироваться на 4% каждый год Марат Башаров станет опекуном двоих сирийских детей-беженцев - 17:07 Марат Башаров станет опекуном двоих сирийских детей-беженцев В Египте произошла стрельба, погибли двое сотрудников полиции - 17:07 В Египте произошла стрельба, погибли двое сотрудников полиции У Захарченко опровергли продление срока правления главаря «ДНР» - 17:07 У Захарченко опровергли продление срока правления главаря «ДНР» Азар отказался от контракта с "Челси" из-за интереса "Реала", сообщил отец игрока - 17:03 Азар отказался от контракта с Полузащитники Георгиев и Кулик покинули клуб ФНЛ "Оренбург" - 17:03 Полузащитники Георгиев и Кулик покинули клуб ФНЛ
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"