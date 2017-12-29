В США публично объявят результаты медосмотра Трампа

Президент США Дональд Трамп 12 января 2018 года пройдет медосмотр, результаты которого будут обнародованы военным врачом Ронни Джексоном.

В Белом доме отметили: «Медосмотр президента назначен на 12-е января, а Джексон, врач президента, зачитает результаты осмотра после его завершения».

Сообщается, что президенты США традиционно проходят ежегодные медосмотры у военных врачей, чтобы продемонстрировать физическую способность выполнять должностные обязанности.

При этом 71-летний Трамп стал самым возрастным из всех избранных в США президентов. Отмечается, что критики неоднократно поднимали вопрос о его физическом состоянии. В то же время Трамп отвергает любые упреки и часто хвастается своей энергичностью и выносливостью.