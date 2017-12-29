В Украине стартовал второй этап судебной реформы

Президент Петр Порошенко подписал указы о ликвидации местных и создании окружных судов в рамках второго этапа судебной реформы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства."Подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и призвал юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей", — говорится в сообщении.Ранее Верховная Рада приняла изменения в конституцию страны в части судебной реформы. Судебная реформа предполагает создание Высшего совета правосудия и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Кроме того, отменен институт "назначения судьи на должность впервые" (так называемый пятилетний "испытательный срок").