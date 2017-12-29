В Украине вузам запретили заходить на российские домены

В Украине высшим учебным заведениям и другим учреждениям, подчиненным Министерству образования, ограничили доступ к сайтам с доменных зон «ru» и «ру».

Данное распоряжение соответствует Доктрине информационной безопасности утвержденной Кабинетом министров 25 февраля 2017 года.

Согласно этому документу, запрет на доступ к российским доменам должен предотвратить «ущерб интересам Украины в информбезопасности».

Теперь в учреждениях МОН запрещено пользоваться почтовыми ресурсами Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях во всех случаях, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.