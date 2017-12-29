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» » Вашингтон поставил России условие по Донбассу, пообещав Москве взамен "щедрый подарок" от США - Курт Волкер

Вашингтон поставил России условие по Донбассу, пообещав Москве взамен "щедрый подарок" от США - Курт Волкер


Добавлено: 29 дек 2017 в 17:34, Категория: Политика
Вашингтон поставил России условие по Донбассу, пообещав Москве взамен "щедрый подарок" от США - Курт Волкер

Спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер предложил переключиться с обсуждения принадлежности Крыма на происходящее в Донбассе. Так он заявил российским СМИ.

"Мы не признаем захват Крыма российской стороной, его заявленную аннексию. В Крыму, к счастью, не ведутся активные боевые действия, как на Донбассе, поэтому нам надо сосредоточиться сейчас на решении проблем там, где идут бои. Минские соглашения дают возможности это сделать, нам просто нужно увидеть, как соблюдаются положения договора, чего пока мы не наблюдаем", — цитирует американца источник.

Также Курт Волкер подчеркнул, чо в случае, если Россия согласится на условия США по Донбассу, то Вашингтон в ответ предпримет дружественные действия по отношению к Москве.

Спецпредставитель американского Госдепартамента полагает, что от войны на Донбассе Россия несет большие затраты.

"Я думаю, что России это (конфликт на Донбассе - прим.) стоит России санкций, военных затрат, человеческих потерь, репутации в мире. Так что это довольно затратная для России операция. И чего бы США очень хотелось, так это то, чтобы Россия поменяла свою оценку ситуации, приняла решение уйти с территории Восточной Украины", — сказал Волкер.

Как заявил представитель США, европейские и американские санкции относятся к разным категориям. Сегодня есть санкции, наложенные из-за заявленной аннексии Крыма, а также санкции, наложенные позже из-за вторжения в Донбасс. Есть ограничительные меры в рамках Закона Магнитского и за вмешательство России в выборы в Штатах. При этом самые суровые санкции наложены на Россию по причине несоблюдения Минских соглашений, подчеркнул Волкер. "И если бы Россия покинула Донбасс, тогда и санкции эти были бы сняты", — добавил представитель Вашингтона.



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Добавлено: 29 дек 2017 в 17:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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