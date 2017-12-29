В Астрахани ученик оштрафован за недонесение на друга-террориста

Очень долго юноша не признавал свою вину.

Он разъяснил, что А.Ахаев и его друзья-студенты общались с воюющим на стороне ИГИЛ бывшим сокурсником. Его сокурсники не сообщили об этом в правоохранительные органы, за что и были привлечены к уголовной ответственности.

Расследование дела проводилось следственным отделением УФСБ Российской Федерации по Астраханской области. Боевик говорил им о собственной жизни в Сирии, делился фотоснимками, предлагал принять участие в военных действиях. Все студенты признали себя виновными в полном объеме, их уголовные дела рассматривались в особенном порядке судебного разбирательства. Ему был назначен штраф в объеме 70 000 руб. Юноша не сказал правоохранителям о своем приятеле, ставшем боевиком нелегальной в РФ организации ИГ. При всем этом сама статья подразумевает наказание от штрафа до одного года лишения свободы.

В конце зимы 2015-го года в Российской Федерации был вынесен 1-ый вердикт по статье о недонесении из «пакета Яровой».

Его осудили по статье из «пакета Яровой «. Каналы Telegram и WhatsApp не менее неопасны для передачи информации, чем обычные SMS.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.