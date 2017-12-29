В ДТП с автобусом в Москве погибших нет, — МЧС РФ 

В МЧС РФ опровергли появившуюся ранее информацию о том, что в результате наезда автобуса на остановку у м. «Сходненская» в Москве погибли два человека.

«В ДТП с автобусом по адресу: Химкинский б-р, д. 23 погибших нет. Информация по пострадавшим уточняется», — говорится в сообщении столичного главка МЧС РФ на официальной странице в соцсети.

В департаменте транспорта Москвы уточнили, что в результате наезда автобуса на остановку пострадали три человека.

«Пострадавших трое, все в не тяжелом состоянии, детей среди них нет», — говорится в сообщении департамента.