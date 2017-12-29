В глобальной паутине размещен ролик о достижениях Российской Федерации в 2017-ом году

В глобальной паутине появилось видео, посвященное основным достижениям страны в текущем году.

Факты свидетельствуют, что Российская Федерация не только лишь вышла из рецессии, однако и перешла в стадию уверенного роста. Небольшие показатели инфляции, рост индустриального производства и ВВП — все это фиксировали и власти, и специалисты. Примечательно, что РФ стала мировым лидером по экспорту зерна, заработав на сельскохозяйственной продукции больше, чем на вооружении. Это позволило Росси стать мировым лидером по экспорту данного сельскохозяйственного продукта.

В мире также увеличился спрос на российское вооружение, во многом благодаря удачной антитеррористической операции в Сирии.

Нельзя обойти вниманием и завершение строительства крупнейших объектов, к числу которых можно отнести и Керченский мост, и стадионы, которые в 2018-ом примут матчи чемпионата мира по футболу.

Также необходимо обозначить и триумф РФ в сфере кинематографа, о чем свидетельствуют данные о кассовых сборах, которые составили 12 млрд руб.