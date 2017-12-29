Виктор Павленко избран в руководство Всероcсийского Совета местного самоуправления

VI съезд Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет Местного самоуправления» прошел 25 декабря в зале пленарных заседаний Совета Федерации. «Органы здешней власти призваны играть главную роль в решении важных и более чувствительных сложностей, определяющих качество жизни людей, таковых как улучшение социальной инфраструктуры, облагораживание территорий, обеспечение порядка в ЖКХ».

В столице РФ завершил свою работу съезд Всероссийского совета местного самоуправления, на котором было заявлено о единогласной помощи кандидатуры В. Путина на президентских выборах весной 2018-ого года.

Съезд прошел в Совете Федерации и собрал не менее 300 уполномченных муниципальных образований со всех страны.

«Владимир Владимирович всегда уделял особое внимание развитию местного самоуправления, деятельности Всероссийского Совета местного самоуправления».

Основным вопросом повестки стал выбор нового председателя ВСМС, по результатам совещания им назначен сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко.

На мероприятии обсуждались вопросы реализации поручений Российского Президента. Внесены изменения в основы устройства городской власти.

Олег Мельниченко обозначил, что органы местного самоуправления вносят большой вклад в развитие и стабильность страны. В состав организации входят социальные, государственные и городские деятели: руководителя местного самоуправления, народные избранники всех уровней власти, уполномоченные экспертного сообщества, активные и неравнодушные жители. По утверждению Олега Владимировича, необходимо проводить мониторинг правоприменительной практики существующего законодательства в сфере местного самоуправления, выступать с актуальными предложениями, а еще аккумулировать лучший опыт на местах в сфере местного самоуправления.

Приветствие в адрес участников Съезда направил Президент РФ Владимир Путин. Кроме контроля соблюдения Устава, осуществления решений руководящих органов, и финансово-хозяйственной деятельности организации Комиссия будет осуществлять методическую работу с субъектами РФ по задачам местного самоуправления.

Сегодня Всероссийский Совет местного самоуправления соединяет воединыжды в собственных рядах не менее 80 000 человек.