В Ирпене во время сессии горсовета украинский гимн прервали русским

Карплюк уточнил, что народные избранники горсовета помогают солдатам АТО, бойцам и семьям погибших Ирпень выделил 50 квартир и не менее 200 земельных участков. Об этом поведал председатель Ирпеня Владимир Карплюк на собственной странице в фейсбук. Флешку с гимном могли подменить оппоненты городской власти в попытке побудить в горсовете конфликт, считает муниципал.

Во время совещания городского совета в Ирпене кратковременно прозвучал гимн РФ. Сейчас выясняются обстоятельства, по которым флеш-накопитель с записью гимна подменили, и кто из оппонентов городской власти мог это сделать.

На совещании горсовета города Ирпеня Киевской области во время выполнения гимна государства Украины прозвучал фрагмент гимна Российской Федерации.

Как до этого докладывала «Народная Правда», в Донецкой области в городе Покровск дети трогательно исполнили гимн государства Украины во время визита в город президента Петра Порошенко. Карпюк подчеркнул, что по данному факту уже подано обращение в СБУ. Лишившись музыкального сопровождения, они спели украинский гимн без музыки.

«Мы и в дальнейшем будем сражаться с сепаратистами», — резюмировал Краплюк.