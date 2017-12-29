В Испании скончалась единственная дочь диктатора Франсиско Франко

Газета пишет, что несколько месяцев назад у женщины обнаружили онкологическое заболевание.

В Мадриде на 92-м году жизни скончалась Кармен Франко — единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко, передает в конце рабочей недели агентство EFE ссылаясь на ее родственников.

По данным газеты ABC, дочь Франко ушла и жизни у себя дома в Мадриде в окружении родственников. У нее было семеро детей (четыре дочери и трое сыновей). В 1975 монарх Испании Хуан Карлос I присвоил ей титул герцогини де Франко.

Франсиско Франко был одним из организаторов военного перелома в Испании в 1936-ом.

Понятно, что Франциско Франко (4 декабря 1892-20 ноября 1975 года) служил военным и национальным деятелем, каудильо в Испании 1939-1975 годах, генералиссимусом. Сам Франко охарактеризовал его как тоталитарное государство.