В Набережных Челнах китайцы построят индустриальный парк

Распоряжение об этом подписал премьер Татарстана, приняв предложение от производителя бытовой техники «Haier». Схожую инициативу одобрил кабмин РТ. В Набережных Челнах появится индустриальный парк «Хайер РУС», сообщается на сайте Кабмина РТ. Согласно документа целью его создание будет являться развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, связанного с реализацией инновационных проектов. Контролировать выполнение решения кабмина будет Министерство экономики Республики Татарстан.

Китайская компания Haier инвестирует в развитие собственной монобрендовой индустриальной площадки USD 1 млрд.

В Набережных Челнах будет создан индустриальный парк «Хайер Рус». На предприятиях будут создавать телевизоры, стиральные машины и иную технику.