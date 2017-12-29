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» » Во Львове женщина украла из гипермаркета 220 «киндер-сюрпризов»

Во Львове женщина украла из гипермаркета 220 «киндер-сюрпризов»


Добавлено: 29 дек 2017 в 21:42, Категория: Украина
Во Львове женщина украла из гипермаркета 220 «киндер-сюрпризов»

Во Львове правоохранители задержали женщину, пытавшуюся вынести из гипермаркета 220 «киндер-сюрприз»

Полиция Львова сообщает, что грабительницу задержали вчера в 16:30 в одном из гипермаркетов на ул. Богдана Хмельницкого.

Так, 33-летняя киевлянка похитила из торгового зала 220 «киндер-сюрпризов» стоимостью более, чем на 7 тыс. грн.

В полиции добавили: «За данное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность, наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет».



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Добавлено: 29 дек 2017 в 21:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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